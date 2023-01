Brawurowa deklaracja lidera Widzewa. Mierzą bardzo wysoko

Po rundzie jesiennej beniaminek Ekstraklasy zajmuje bardzo wysokie – trzecie – miejsce. Przed wznowieniem rozgrywek Bartłomiej Pawłowski, najlepszy strzelec zespołu zapowiada, że drużyna chce co najmniej utrzymać tę pozycję. To by oznaczało powrót Widzewa do europejskich pucharów po 24 latach. W sobotę łodzianie podejmą Pogoń Szczecin (godz. 17:30, transmisja w Polsat Go Box Sport).