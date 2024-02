W sobotę 3 lutego prezes Jarosław Kaczyński na warszawskiej konwencji PiS przedstawił Tobiasza Bocheńskiego jako kandydata tej partii na prezydenta Warszawy. Miasto, którego obecnym gospodarzem jest Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, przed laty było zarządzane przez śp. Lecha Kaczyńskiego, co zostało zresztą podkreślone podczas przemówienia. I to do jego czasów ma nawiązać Bocheński.