Adam Zrelak z Warty: Wyrównałem rekord kariery. WIDEO

Adam Zrelak z Warty: Wyrównałem rekord kariery.

ANapastnik Warty Poznań Adam Zreľák po raz ósmy zdobył w tym sezonie gola w PKO Ekstraklasie, a gdy Słowak trafia do bramki rywali, Warta nie przegrywa. Jej bilans w tych spotkaniach to sześć zwycięstw i jeden remis, w Szczecinie z Pogonią. Tym razem niespełna 28-letni gracz pokonał swojego rodaka Lukáša Hroššo z Cracovii, a Warta dość szczęśliwie wygrała 1-0. – Jesteśmy zadowoleni, a nie był to lekki mecz. Dopisało nam trochę szczęście, ale taka właśnie jest piłka nożna. W wielu spotkaniach wspomnianego szczęścia nam brakowało, a dzisiaj udało się zdobyć komplet. Walczyliśmy jeden za drugiego, a mecz był specjalny, bo graliśmy dla Bartka Kieliby, który miał operację. To ważny gracz w naszym zespole i w naszej szatni – mówił Zreľák.

Słowak wrócił do gry po pauzie za żółte kartki, a także wyleczeniu niegroźnej kontuzji. Sam zresztą mówi, że kontuzje w poprzednich latach były jego zmorą. – To pierwszy sezon od czterech lat, gdy mogę grać od początku i nie odnoszę wielu urazów. Występuję w każdym spotkaniu, jestem w optymalnym rytmie meczowym i czuję, że zespół mnie wspiera. A ósma bramka oznacza wyrównanie rekordu kariery – stwierdził Zreľák.