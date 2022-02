Trener Warty Dawid Szulczek po meczu z Radomiakiem: Nie przypominam sobie takiej sytuacji. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Warta Poznań nie przegrała szóstego meczu z rzędu, drugi kolejny wygrała i ma już nawet trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. W niedzielę wygrała 3-1 z Radomiakiem, choć przegrywała po pierwszej połowie 0-1. – Wiedzieliśmy, że przyjdzie nam się zmierzyć z drużyną grającą w bardzo nieprzyjemny sposób, fizyczną, stawiającą na stałe fragmenty i szczelną obronę. I zdawaliśmy sobie sprawę, że druga połowa po stracie gola może być ciężka. Nastawiliśmy się, by ruszyć od razu i dobrze, że słońce dla nas zaświeciło. Przy stanie 3-1 kontrolowaliśmy już grę – mówił trener Warty Dawid Szulczek po spotkaniu. Młody szkoleniowiec nie mógł sobie przypomnieć drugiej takiej sytuacji ze swojej kariery, by jego zespół w tak krótkim odstępie czasu zdobył trzy bramki. Rozpoczynając drugą część Warta przegrywała bowiem 0-1, a już w 53. minucie było 3-1 dla niej. – Zadecydowała jakość w polu karnym, bo sam mecz miał dość wyrównany przebieg, podobnie było chyba z ilością strzałów. Kluczem okazało się to, że dobrze finalizowaliśmy akcje – zaznaczył.