Dawid Szulczek (Warta Poznań): To nie dramat, to piłka. WIDEO

Warta Poznań zremisowała z Wisłą Kraków 1-1, tracąc gola w 93. minucie. W efekcie nie dość, że nie wydostała się ze strefy spadkowej, a mogła w przypadku wygranej, to jeszcze pozostaje bez wygranej na swoim stadionie. - Chciałbym zacząć od tego, że pierwsze słowa, jakie usłyszałem po meczu: „to jest dramat”. A to nie jest dramat, bo dramaty to te rzeczy, które przeżywa dziś Wojtek. Taka jest piłka, taki jest sport – mówił szkoleniowiec poznaniaków. Dawid Szulczek, podobnie jak piłkarze Warty czy pracownicy klubu, miał dziś na sobie koszulkę z napisem „Wojtek, trzymaj się”. To słowa skierowane do Wojciecha Onsorge, który przez blisko dekadę grał w Warcie i trenował tu młodzież, a ostatnio był graczem rezerw Lecha. Piłkarz niedawno dowiedział się, że ma guza mózgu.