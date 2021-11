Trener Warty Dawid Szulczek: Warta już gra inaczej. WIDEO WIDEO |

Trener Warty Poznań Dawid Szulczek ma za sobą ekstraklasowy debiut, a przed sobą wielkie wyzwanie: niedzielne derby z Lechem Poznań. Młody szkoleniowiec chce sprawić, by jego zespół nie tylko się bronił, ale potrafił także przejąć inicjatywę czy przejść do wysokiego pressingu. – Już w ostatnim meczu w Grodzisku można było dostrzec, że będziemy chcieli grać w inny sposób niż do tej pory – podkreśla szkoleniowiec. I dodaje, że kluczem jest tu umiejętność znalezienia się w sytuacji posiadania piłki na połowie przeciwnika. – Łatwiej jest grać w obronie na własnej połowie, na to nie trzeba wielu jednostek treningowych, bo tu rywali jest mniej. Ale już na ich połowie sytuacja się zmienia, bo i przeciwników więcej i czasu mniej. To trudniejsza rzecz do zrobienia – mówi Szulczek.