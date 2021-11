Trener Warty Dawid Szulczek: Czuję, że nie zasłużyliśmy na porażkę WIDEO |

Nie udał się trenerski debiut w Warcie Poznań Dawidowi Szulczkowi – jego podopieczni przegrali arcyważne spotkanie w kontekście walki o uniknięcie degradacji z PKO Ekstraklasy z Wisłą Płock 1-2. Warta miała sporo okazji, by wygrać, ale grała wyjątkowo nieskuteczni. - Chcieliśmy zrealizować rzeczy, które trenowaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie. Więcej było gry wysokim pressingiem, na co się nastawialiśmy, podobnie jak na budowanie akcji krótkimi podaniami. Myślę, że sporo było pozytywnych elementów, ale potrzebujemy konsekwencji, a sam układ tego spotkania był dla nas fatalny. Dostaliśmy bramkę do szatni, mimo że dobrze radziliśmy sobie w tej pierwszej połowie i nie dopuszczaliśmy rywali do strzałów i sytuacji – mówił Dawid Szulczek. Jego zdaniem problemem poznańskiej drużyny nie jest to, że nie stwarza sytuacji bramkowych, choć było to wyraźnie widać w wielu spotkaniach tego sezonu. - Było sporo szans, a przez jeden drobny błąd straciliśmy bramkę. Czuję wewnętrznie, że nie zasługiwaliśmy na tę porażkę, ale wynik idzie w świat – przyznał trener Warty.