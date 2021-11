Trener Wisły Płock Maciej Bartoszek: Przełamanie było dla nas niezbędne WIDEO |

Po siedmiu kolejnych wyjazdowych porażkach w tym sezonie, Wisła Płock w końcu zdobyła trzy punkty na obcym boisku! - Nie liczyło się dla nas, w jaki to się stanie sposób, ale ważne było tylko to, by mecz wygrać – mówił po wygranej 2-1 z Wartą Poznań trener Maciej Bartoszek.

- Mieliśmy określony plan, skrzętnie go realizowaliśmy i wykorzystaliśmy swoje sytuacje. To już chyba 14. mecz z rzędu, w którym strzelamy gola. Bardzo fajna seria, a dodatkowo w trzech ostatnich spotkaniach zdobyliśmy siedem punktów. Dobrze to wygląda, idziemy dalej, ale to przełamanie było niezbędne, by z wyjazdowymi punktami ruszyć wreszcie do przodu – podsumował pojedynek w Grodzisku Wlkp. trener Wisły Płock.