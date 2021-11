Trener Warty Dawid Szulczek: Dobrze, że skazują nas na pożarcie. WIDEO WIDEO |

Warta Poznań jest w strefie spadkowej PKO Ekstraklasy, ale jej nowy trener Dawid Szulczek uważa, że "Zieloni" mogą uniknąć spadku. Bardzo ważny mecz poznaniacy zagrają w sobotę z Wisłą Płock (początek o godz. 12.30), bo jak przyznaje szkoleniowiec Warty, ewentualna porażka może wciągnąć Wisłę do zagrożonej strefy. - Widziałem kalendarz naszych gier, widzę możliwe trzy punkty do zdobycia w meczu z Wisłą i na tym się koncentruję. Mówiłem już zawodnikom, że nie mają co myśleć o tym, co się może stać za 10 czy 15 spotkań. Takie myślenie jest zgubne, trzeba się koncentrować na kolejnym kroku - twierdzi trener Warty. On akurat nie przejmuje się tym, że Warta uważana jest za jednego z głównych kandydatów do spadku. - Dobrze, że nas skazują na pożarcie, bo jeśli wszyscy uważają, że nic nie możemy zrobić, to nie mamy na sobie ciśnienia. Możemy tylko wyjść na boisko i udowodnić, że się mylili.