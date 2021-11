Trener Warty Poznań Dawid Szulczek o bramkarzu w murze. WIDEO WIDEO |

Na początku września ubiegłego roku w drugoligowym meczu Błękitnych Stargard z Wigrami Suwałki, bramkarz gości Hieronim Zoch przy rzucie wolnym rywali zza pola karnego stanął... w murze. Gol nie padł, piłkę sprzed bramki wybił głową obrońca gości. Trenerem drużyny z Suwałk był wówczas Dawid Szulczek, nowy szkoleniowiec Warty Poznań. - Tamta sytuacja w Wigrach wyszła częściowo od drużyny. Natomiast jeśli kiedyś drużyna przyjdzie i powie, że takie coś może pomóc, to czemu nie? Jak Ivi Lopez ustawia piłkę na 22. metrze od naszej bramki, to można się spodziewać, że ta bramka padnie. Tak ma ustawiony celownik. A jeśli coś takiego zrobimy, to możemy się od tej bramki uchronić – mówi Dawid Szulczek, trener Warty Poznań, najmłodszy szkoleniowiec w PKO Ekstraklasie.