Warta Poznań zasłynęła z atmosfery w klubie. WIDEO

Warta Poznań zasłynęła z atmosfery w klubie.

Trener Adam Szała, który poprowadzi Wartę Poznań w meczu z Piastem Gliwice, opowiedział o zwyczaju wręczania prezentów osobom z klubu z okazji urodzin: - Nie zmieniliśmy naszych zasad, zmieniły się może okoliczności czy forma tych prezentów. Wcześniej często były to upominki związane bezpośrednio z zawodnikami, teraz są to życzenia od bardzo bliskich osób, od zawodników, członków sztabu. Myślę, że tak samo niesie to ze sobą pozytywne emocje.

Będziemy starali się kultywować i podtrzymywać te tradycje.