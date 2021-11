Trener Adam Szała przed meczem Piast - Warta. WIDEO WIDEO |

Po zwolnieniu trenera Piotra Tworka, Wartę Poznań w meczu PKO Ekstraklasy z Piastem Gliwice poprowadzi jego asystent, Adam Szała. W kolejnym meczu Wartę ma już poprowadzić nowy trener. - To trudny moment dla mnie, bo z trenerem Tworkiem łączy nas nie tylko relacja stricte zawodowa, ale też wspaniała przeszłość, jaką zrobiliśmy w Warcie pod kątem relacji. Wielogodzinne rozmowy nie tylko o piłce. Moment trudny, ale to też motywacja dla mnie. Po trenerze obejmuję zespół [na jeden mecz Piast - Warta] i zrobię wszystko, by ten etap, który się kończy, ten temat domknięcia, skończy się podczas meczu z Piastem Gliwice. Moją rolą jest jak najlepsze zwieńczenie tego fantastycznego okresu pracy, czyli awansu do Ekstraklasy i piątego miejsca w niej. Chcemy to dobrze zakończyć i jeśli się uda, ta gorycz, będzie wtedy dużo mniejsza i ułatwi wejście w nowy etap klubu - mówi trener Adam Szała przed meczem Piast - Warta.