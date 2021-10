Warta Poznań. Piotr Tworek o problemach w Ekstraklasie To siedzi w głowie. WIDEO WIDEO |

Trener Piotr Tworek na konferencji prasowej przed meczem PKO Ekstraklasy Warta Poznań - Stal Mielec mówił o tym, jak reaguje na trudną sytuację swojego zespołu w tabeli: - Warta Poznań dla nas wszystkich jest teraz wielkim zmartwieniem. Skłamałbym mówiąc, że nic się nie dzieje, że jestem spokojny. To siedzi w głowie. Nie po to dwa lata ciężko pracowaliśmy, by teraz zlekceważyć ten trudny moment. Nawet jeśli człowiek czasem chce się oderwać od tych zawodowych rzeczy, to się nie da. Tak mój organizm reaguje. Człowiek nie chce niczego zaniedbać, dodatkowo natchnąć zespół. Inaczej się śpi, funkcjonuje, myśli.