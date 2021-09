Mariusz Rumak, trener reprezentacji Polski U-19, po meczu Warta Poznań - Zagłębie Lubin (0-2). Wideo WIDEO |

- Na pewno Warta jest teraz troszkę innym zespołem, ale nie uważam, że gorszym. Analizując poprzedni sezon, to kilka jej spotkań było równych, ale ona wygrywała je 1-0. A dzisiaj przeważała, za to przegrała. Na pewno przeciwnicy lepiej się przygotowują do tych potyczek, ale i Warta lepiej w nich wygląda – mówił po meczu Warty Poznań z Zagłębiem Lubin obecny szkoleniowiec reprezentacji Polski U-19, a w przeszłości trener m.in. Lecha Poznań i Śląska Wrocław Mariusz Rumak.