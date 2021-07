Warta Poznań. Jan Grzesik: Mamy nadzieję, że za dwa tygodnie będziemy w optymalnej dyspozycji. Wideo WIDEO |

- Są trenerzy, którzy zrobiliby w tym czasie sześć meczów kontrolnych, a są tacy, co robią trzy. Wszystko wyjdzie w meczu ligowym. Nie jestem zwolennikiem jednej czy drugiej szkoły, nie wiem, czy wyjdzie to nam na dobre, czy na złe. Na ten moment nie widać, byśmy odstawali od Górnika, który przyjechał pracować w Opalenicy. Liga to zweryfikuje – mówił po sparingu z Górnikiem (1-2) obrońca Warty Poznań Jan Grzesik.