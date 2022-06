Zmiana w Ekstraklasie, Warta bierze trenera w wieku piłkarzy

Szulczek jest trenerem klubu z Poznania zaledwie od listopada, a już będzie miał trzeciego asystenta. Pierwszym był Adam Szała, który przez kilka lat pomagał kolejnym szkoleniowcom Warty, a świetnie dopasował się zwłaszcza z Piotrem Tworkiem. Na początku stycznia zrezygnował jednak z tej funkcji, a po kilku tygodniach jego miejsce zajął Wojciech Tomaszewski, od trzech lat dyrektor Akademii Warty. To znakomity wychowawca młodzieży, w Lechu Poznań prowadził m.in. od dziecięcych lat Dawida Kownackiego, pracował też w zespołach młodzieżowych "Kolejorza" z Kamilem Jóźwiakiem, Robertem Gumnym, Krystianem Bielikiem, Jakub Moderem czy Tymoteuszem Puchaczem. Do sztabu wskoczył awaryjnie, pomógł Warcie w utrzymaniu, teraz zaś wraca do kierowania Akademią. Ta poczyna sobie coraz lepiej, juniorzy młodsi w końcu wygrali grupę północno-zachodnią z Lechem, Pogonią czy Lechem i właśnie są w trakcie bojów z Zagłębiem Lubin o awans do finału mistrzostw Polski. A zadaniem Tomaszewskiego jest wspieranie młodych piłkarzy, którzy będą trafiać do pierwszego zespołu.

Najmłodszy trener w lidze będzie miał asystenta młodszego od siebie

Lech Poznań Zaskakujący transfer Lecha Poznań! Do rywala w eliminacjach Ligi Mistrzów? W środę poznaniacy wznowią treningi i już dziś wiadomo, że nowym asystentem Szulczka będzie Arkadiusz Szczerbowski, który w 2021 roku współpracował z Szulczkiem w Wigrach Suwałki. Tam był też w ostatniej rundzie, Wigry nie zdołały jednak awansować do pierwszej ligi, przegrały w barażu z Motorem Lublin. - Śledziłem mecze Warty Poznań w poprzednim sezonie, widziałem, jaki postęp zrobiła i chciałbym dołożyć coś od siebie, żeby podobnie było także w nowym sezonie. By zespół nadal się rozwijał, bo za tym pójdą wyniki i będziemy punktowali co najmniej na takim poziomie, jak wiosną - mówi Szczerbowski, cytowany przez klubową stronę Warty.

Nowy asystent Szulczka ma zaledwie 25 lat i już jest posiadaczem licencji UEFA A. Wyższa od niej jest tylko UEFA PRO. Szulczek, gdy trafiał do Ekstraklasy, miał zaledwie 29 lat i był wtedy asystentem Artura Skowronka w Wiśle Kraków. Dziś jest najmłodszym szkoleniowcem w Ekstraklasie. Szczerbowski dopiero w listopadzie skończy 26 lat. - trener Szczerbowski wpisuje się w profil naszego zespołu. Mimo, że jesteśmy osobami młodymi, to mamy już doświadczenie w świecie piłkarskim. Postanowiliśmy dać szansę Arkowi po uzgodnieniu tego z pierwszym trenerem i jesteśmy przekonani, że wspólnie z Dawidem Szulczkiem wykonają świetną pracę - przekonuje Piotr Barłóg, pełnomocnik zarządu ds. sportu w Warcie.

Warta wróci do treningów w dniu swoich 110. urodzin

Warta Poznań w środę wznowi treningi, ale na razie nie jest zbyt aktywna na rynku transferowym. Straciła kilku podstawowych zawodników, bo Łukasz Trałka zakończył karierę, umowy wypełnili Frank Castañeda i Aleksandr Pawłowiec, zaś do swoich klubów formalnie wrócili też zawodnicy wypożyczeni: Miguel Luis, Miłosz Szczepański, Daniel Szelągowski i Jordan Courtney-Perkins). O nowych piłlkarzach na razie nie słychać, udało się jedynie przedłużyć umowę z drugim kapitanem Jakubem Kiełbem. Początkowo zajęcia będą się odbywać w Poznaniu, 1 lipca drużyna pojedzie na zgrupowanie do... Grodziska Wlkp., gdzie rozgrywa swoje spotkania w lidze.