- To była dla nas trudna decyzja, ale pozostanie Warty Poznań w Ekstraklasie pozostaje niezmiennie celem na ten sezon. Stwierdziliśmy, że zespół potrzebuje nowego impulsu, który zwiększy nasze szanse na pozostanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym - mówi dyrektor sportowy Warty Poznań, Radosław Mozyrko. - Tymczasowym trenerem zespołu będzie Adam Szała, który poprowadzi "Zielonych" w sobotnim meczu ligowym z Piastem Gliwice. Wkrótce ogłosimy nazwisko nowego trenera - dodaje. - Trener zostanie zapamiętany przede wszystkim jako współtwórca jednych z największych sukcesów powojennej historii Klubu - podkreśla prezes Warty Poznań, Bartosz Wolny, w oficjalnym komunikacie klubu.

Piotr Tworek z Wartą Poznań z ogona 1. Ligi na 5. miejsce w Ekstraklasie

Piotr Tworek został trenerem Warty Poznań 17 czerwca 2019 roku, gdy z klubu odszedł Petr Nemec. Warta, która wcześniej walczyła o utrzymanie się w 1. lidze, została rewelacją rozgrywek. Do PKO Ekstraklasy awansowała po barażach, w których pokonała Bruk-Bet Termalikę Nieciecza i Radomiaka Radom. Po zwycięskim finale, trener Piotr Tworek był podrzucany przez wiwatujący zespół. W PKO Ekstraklasie, Warta przetrwała trudną jesień, a po zimowych wzmocnieniach (Makana Baku, Maciej Żurawski) została rewelacją ligi. Ostatecznie zajęła 5. miejsce, bardzo niewiele zabrakło jej do awansu do europejskich pucharów.



Warta Poznań w strefie spadkowej, Piotr Tworek zwolniony

Ta jesień jest jednak dla Warty Poznań nieudana. W PKO Ekstraklasie wygrała tylko raz (4-0 w Łęcznej z Górnikiem), odpadła z Pucharu Polski z drugoligową Olimpią Grudziądz, zespół od dawna nie może strzelić gola, mimo ostrzeliwania słupków czy szansy z rzutu karnego. W ostatnim meczu z Lechią Gdańsk, Warta straciła dwa gole w doliczonym czasie gry i jest przedostatnia w tabeli PKO Ekstraklasy. Po tym meczu trener Piotr Tworek, że jego zespół "zabiły dwie minuty". Teraz wiemy też, że przypieczętowały one zwolnienia szkoleniowca.

Ekstraklasa. Bilans Piotra Tworka w Warcie Poznań

Piotr Tworek poprowadził Wartę Poznań w 84 oficjalnych meczach:

34 meczach Fortuna 1 Ligi,

33 meczach PKO Bank Polski Ekstraklasy,

5 meczach Fortuna Pucharu Polski

2 meczach w barażach o awans do najwyższej ligi.

Warta Poznań pod wodzą Piotra Tworka wygrała 35 razy, przegrała 32 razy, a 17 meczów zakończyła remisem. Bilans bramek to 102:91 na korzyść zespołu Piotra Tworka.