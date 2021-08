Zaskakujący partner klubu Ekstraklasy

Warta Poznań swoje mecze w PKO Ekstraklasie - w tym najbliższy z Legią Warszawa - rozgrywa na stadionie w Grodzisku Wlkp. Tam też swoje początki miał Groclin, firma z ponad 40-letnią tradycją. W tym roku Groclin zmienił profil działalności i zaangażował się w projekty związane z elektromobilnością. Tak powstał pierwszy miejski rower elektryczny Groclin. Dla Warty Poznań, klubu zaangażowanego w zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego, Groclin jest cennym partnerem.

Warta Poznań z Groclinem

W ramach współpracy rower Groclin został oficjalnym rowerem elektrycznym Warty Poznań. Pojazd jest dostępny w wersji dla kobiet i mężczyzn, ma wyświetlacz LCD, ułatwiający nam monitorowanie stanu baterii, a wspomaganie pozwala rozpędzić się do 25 km/h bez pedałowania i przejechać nawet do 110 km.



- Jako producent rowerów elektrycznych pod marką Groclin podjęliśmy decyzję o współpracy z Wartą Poznań. Przyjęta przez Klub strategia i misja skupiona wokół szeroko pojętej ekologii jest nam bardzo bliska. Mamy nadzieję, że będzie to bardzo owocna współpraca dla obu stron - mówi Michał Seidel, Członek Zarządu Groclin S.A odpowiedzialny m.in za projekt związany z elektromobilnością.

- To bardzo satysfakcjonujące, kiedy okazuje się, że #ZielonaEnergia Warty Poznań przyciąga kolejnego partnera. Z firmą Groclin szybko znaleźliśmy wspólny język i poczuliśmy sens tej współpracy - mówi Jarosław Żubka, dyrektor marketingu i komunikacji Warty Poznań. - Nasz nowy partner dostrzegł to, że ma do czynienia z wiarygodnym podmiotem i nie chodzi tylko o marketing, ale także o postawy naszych pracowników i zawodników, którzy poruszają się także na rowerach. Cieszy mnie to, że jako klub będziemy mogli wspierać kolejną markę z naszego regionu, nie mówiąc już o ekologicznym aspekcie tej współpracy - dodaje.

Warta - Legia, transmisja tv i stream online

Mecz Warta Poznań - Legia Warszawa w sobotę o godz. 20. Transmisja tv i stream online w Canal Plus Sport.

