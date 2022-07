Zaczęli fatalnie sezon. Postanowili wziąć piłkarza wicemistrzów Polski

Miguel Luis, młodzieżowy mistrz Europy, na początku roku trafił do Warty na zasadzie wypożyczenia z Rakowa. Po zakończeniu sezonu wrócił do drużyny wicemistrza Polski, z którą miał ważną umowę do czerwca 2025 roku. Ostatecznie kontrakt ten został rozwiązany za porozumieniem stron i Portugalczyk wrócił do Warty na zasadzie wolnego transferu.

W rundzie wiosennej sezonu 2021/22 Luis wystąpił w 14 spotkaniach w barwach "zielonych", zdobył trzy bramki i zanotował dwie 2 asysty.

Portugalczyk jest piątym zawodnikiem, który dołączył do drużyny trenera Dawida Szulczka w letnim oknie transferowym. Do Warty wrócił Maciej Żurawski, który podobnie jak Luis grał w niej na zasadzie wypożyczenia z Pogoni Szczecin, tyle, że rok wcześniej. Poznaniacy pozyskali także Kamila Kościelnego z Puszczy Niepołomice, Dimitrisa Stavropoulosa (Reggina 1914); przedłużono też umowę wypożyczenia Miłosza Szczepańskiego z Lechii Gdańsk.