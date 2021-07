Warta Poznań o wypożyczeniu Kajetana Szmyta do Górnika Polkowice do końca sezonu 2021/2022 poinformowała oficjalnie w swoich mediach.





Kajetan Szmyt z Warty Poznań do Górnika Polkowice

Kajetan Szmyt to 19-letni wychowanek Warty Poznań. Niewysoki, bo mierzący 171 cm pomocnik, jesienią 2020 roku zagrał sześć razy w PKO Ekstraklasie, w tym cały mecz przeciw Legii Warszawa. Do tego wystąpił w Pucharze Polski przeciw Błękitnym Stargard i Sokołowi Ostróda. Wiosnę 2021 r. Kajetan Szmyt spędził na wypożyczeniu w trzecioligowej Nielbie Wągrowiec (13 meczów).



Nie było to pierwsze wypożyczenie Kajetana Szmyta. Wiosnę 2020 r. spędził na wypożyczeniu w drugoligowym wówczas Górniku Polkowice. Zaliczył w nim wtedy siedem gier - za każdym razem wchodził na boisko w drugiej połowie.





W 1. kolejce Fortuna 1 Ligi Górnik Polkowice zagra ze spadkowiczem z PKO Ekstraklasy, Podbeskidziem Bielsko-Biała. Mecz odbędzie się w niedzielę 1 sierpnia o godz. 15, transmisja w IPLA.TV.

