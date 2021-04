Wisła Kraków i Warta Poznań zakładały polska ligę w 1927 roku. Do dzisiaj przetrwało tylko sześć takich klubów, z czego poza nimi w Ekstraklasie gra jeszcze tylko jeden. To jeden z najbardziej unikalnych pojedynków w Polsce - w sobotę o godz. 20.

Anglicy mistrzostwa rozgrywali w formie ligi od 1888 r., Szkoci - od 1890. Od 1901 r. ligę mieli Węgrzy, a od 1911 r. - Austriacy. I właśnie zespoły z tych krajów na początku lat 20. były najlepsze, wyznaczały trendy. Na ligę już w 1889 r. zdecydowali się też Duńczycy (choć początkowo bez klubów spoza Kopenhagi), w 1895 r. - Belgowie, a w 1897 r. - Szwajcarzy.

Polacy na swoją ligę czekali aż do 1927 roku, kiedy to przeciwko dotychczasowemu sposobowi wyłaniania mistrza kraju w formie regionalnych kwalifikacji i potem krajowego finału play-off zaprotestowały kluby lwowskie.



Całoroczne rozgrywki gwarantowały emocje oraz regularność gry wszystkim uczestnikom, w odróżnieniu od systemu pucharowego, w którym wiele klubów odpadało tak wcześnie, że do końca roku nie miały co robić.

Wisła Kraków i Warta Poznań wśród banitów

To z inicjatywy trzech lwowskich klubów - Czarnych, Pogoni i żydowskiej Hasmonei - doszło w grudniu 1926 roku do spotkania polskich klubów piłkarskich w celu dokonania banicji z rozgrywek PZPN i założenia własnej ligi. Optowały za tym: Polonia, Legia i Warszawianka z Warszawy, Warta z Poznania, ŁKS i Klub Turystów z Łodzi, 1. FC Katowice ze Śląska oraz TKS Toruń i Wisła Kraków. Opozycję dla tych klubów stanowiła Cracovia - pierwszy nieligowy mistrz Polski z 1921 roku. To sprawiło, że nie pojawiła się ona wśród założycieli polskiej ligi w 1927 roku i nie brała udziału w tych pierwszych rozgrywkach pierwszego sezonu - zastąpił ją inny, żydowski klub Jutrzenka (Morgenstern) Kraków. Dość słaby, bo to on był pierwszym spadkowiczem.



Nie mamy w polskim futbolu żadnego klubu, który grałby w najwyższej lidze nieprzerwanie od 1927 roku, ale z grona tamtych banitów i założycieli rozgrywek dzisiaj w Ekstraklasie grają tylko trzy kluby. Dwa z nich spotkają się w sobotę w bezpośrednim meczu w Krakowie - to Wisła i poznańska Warta. Trzecim jest Legia Warszawa.

Swoją drogą, z całej tej grupy czternastu założycieli przetrwało do dzisiejszych czasów tylko sześć klubów. Poza Wartą Poznań, Wisłą Kraków i Legią Warszawa są to jeszcze ŁKS Łódź, Polonia Warszawa i Ruch Chorzów (wtedy Ruch Wielkie Hajduki).



Liga w 1927 roku grała systemem wiosna-jesień, zatem pierwszy mecz między Wisłą a Wartą miał miejsce 22 maja 1927 roku. Krakowska drużyna wygrała wówczas 4-1, po hat-tricku Stanisława Czulaka i jednym golu Henryka Reymana. Dla Warty trafił Wawrzyniec Staliński. W sierpniowym rewanżu poznaniacy zwyciężyli u siebie 3-2, ale i tak to Wisła Kraków została pierwszym ligowym mistrzem Polski. Warta była wówczas trzecia, wyprzedził ja jeszcze zespół 1.FC Katowice, złożony z graczy niemieckich.