Konrad Handzlik był pierwszym zawodnikiem, który trafił do Warty Poznań po jej awansie do PKO BP Ekstraklasy latem 2020 roku. Przeniósł się do Wielkopolski z Olimpii Grudziądz (wcześniej był piłkarzem Legii Warszawa i Wisły Kraków, w tej drugiej debiutował w Ekstraklasie) i podpisał kontrakt na dwa sezony. W debiucie w Warcie zaliczył asystę w meczu z Błękitnymi Stargard Szczeciński w Fortuna Pucharze Polski. Jesienią wystąpił jeszcze w trzech meczach ligowych, spędził w nich na boisku jedynie 44 minuty (plus 55 minut w pucharze).

Konrad Handzlik poza składem Warty Poznań

Konrad Handzlik w drugiej części sezonu tylko dwa razy znalazł się w kadrze meczowej zespołu trenera Piotra Tworka, ale nie zagrał już ani razu. Częściej występował w drużynie rezerw.

Po zakończeniu rozgrywek Konrad Handzlik trafił na listę transferową i mógł rozglądać się za nowym klubem. W czerwcu był na testach w Zagłębiu Lubin i wystąpił w jego barwach w meczu kontrolnym przeciwko Pogoni Szczecin, jednak nie otrzymał propozycji kontraktu. W poniedziałek związał się z GKS 1962 Jastrzębie, czyli 14. zespołem w tabeli poprzedniego sezonu Fortuna 1 Ligi.

