15 lutego w meczu Warty Poznań z Zagłębiem Lubin, Bartosz Kieliba doznał groźnie wyglądającej kontuzji i już w 14. minucie musiał zostać zmieniony. Przez pewien czas w Warcie łudzono się, że kapitan zespołu nie będzie musiał zostać poddany operacji, która wykluczy go z gry do końca sezonu PKO Ekstraklasy, ale tak się jednak stało. Miesiąc po ostatnim występie, Bartosz Kieliba przeszedł zabieg. Od tego czasu obrońca dochodził do zdrowia, przechodził rehabilitacje, a w ostatnim czasie - trenował z coraz większym obciążeniem.



Reklama

Warta Poznań znów z Bartoszem Kielibą w składzie

Tydzień temu Bartosz Kieliba zagrał w Warcie cały mecz towarzyski (2x40 minut) z Goplanią Inowrocław. Trener Piotr Tworek zyskał przekonanie, że znów może wystawić do gry swojego kapitana.



- Ogromnie się cieszę, że Bartek zagrał 80 minut w Inowrocławiu, to była jednostka meczowa. Pod względem obciążenia motorycznego było ok. Bartek pół roku nie grał, z każdym kolejnym treningiem jest coraz lepiej, solidnie i z pełnym obciążeniem przepracował dwa ostatnie tygodnie - mówi trener Warty Poznań. - Mamy trzech środkowych obrońców, Robert Ivanov zagrał 90 minut w meczu towarzyskim reprezentacji Finlandii, jest też Aleks Ławniczak. Pozostaje mi decyzja, na kogo z tej trójki postawić - dodaje Piotr Tworek.

CZYTAJ TEŻ: Tragiczna śmierć wiceprezesa Warty Poznań



Piotr Tworek żałuje jednocześnie, że kontuzjowany jest Michał Jakóbowski i przy okazji komplementuje swojego skrzydłowego. - Misiu powoli wychodzi z tego urazu, może będzie szybciej do dyspozycji niż przewidywaliśmy, ciężko pracuje indywidualnie. Nie mogę się doczekać, kiedy będę go miał do treningu i do grania. Potrzebuję żołnierzy, fighterów, on jest jednym z nich, bez względu na to, w jakiej jest formie. To żołnierz, którego celem na boisku jest wygrywanie. My musimy zostawiać na boisku serce i zdrowie, by punktować. Takich piłkarzy jak on uwielbiam, takich piłkarzy kocham - podkreśla trener Warty Poznań, Piotr Tworek.

Warta - Bruk-Bet Termalica Nieciecza po przerwie na kadrę. Trenerzy ją lubią

Mecz Warta Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza poprzedziła przerwa na mecze reprezentacji narodowych, co bardzo ucieszyło trenera Piotra Tworka.



- Lubimy przerwy reprezentacyjne, to idealny czas, by pracować nad elementami, które musimy doskonalić, ale też nad tym, co wymaga powtarzalności. Tę przerwę spożytkowaliśmy solidnie, w poprzednim tygodniu mieliśmy po dwa treningi dziennie, w tym było już trochę lżej. Było dużo czasu, by poprawić rzeczy, które nie funkcjonują. Było też więcej czasu na rozmowy, na zindywidualizowanie treningów. Zobaczymy, czy ta praca, którą zrobiliśmy, da nam korzyść. Myślę, że dużo dobrego zrobiliśmy, nie tylko pod względem fizycznym, ale też taktycznym. Oby to miało przełożenie w meczu na punkty - opowiada trener Piotr Tworek przed meczem Warty z beniaminkiem z Niecieczy.



Warta - Nieciecza, transmisja tv i stream online

Mecz Warta Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza w sobotę o godz. 12.30, transmisja tv i stream online w Canal Plus Sport.



BN