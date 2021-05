Robert Janicki, z którym Warta Poznań awansowała najpierw do pierwszej ligi, a następnie do Ekstraklasy, by teraz bić się o europejskie puchary, może z niej odejść. Zainteresowany zawodnikiem jest Widzew Łódź. Rozmowy trwają.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Piotr Tworek po meczu Warta Poznań - Jagiellonia Białystok. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Co ciekawe, Robert Janicki to wychowanek Lecha Poznań, który gra w szeregach poznańskiej Warty od zimy 2018 roku. Wcześniej nie znalazł sobie miejsca w Kolejorzu, nie udało mu się też w Niemczech, gdzie występował w YSG 1899 Hoffenheim. Przez Pogoń Siedlce i Olimpię Grudziądz trafił do zespołu Zielonych.



Reklama

Jest jednym z tych wojowników "swojskiej bandy", jak ją nazywa sam trener Piotr Tworek, który przeszedł szlak bojowy od drugiej ligi przez pierwszą aż do Ekstraklasy i jej czołowych miejsc. Teraz ma trafic na powrót do pierwszej ligi, do walczącego wciąż o powrót do najwyższej ligi Widzewa Łódź. Taką informację przekazał red. Krzysztof Stanowski z Weszło.



W tym sezonie Ekstraklasy piłkarz zagrał w barwach Warty w 18 meczach i strzelił jednego gola - ze Śląskiem Wrocław, ale w pierwszym meczu we Wrocławiu, a nie ostatnim przegranym 2-3. W niedawnych meczach z Pogonią Szczecin i Śląskiem wrócił do gry po dwumiesięcznej przerwie. Kontrakt Roberta Janickiego wygasa w czerwcu, podobnie jak w wypadku Adriana Lisa, Mariusza Rybickiego, Jakuba Kuzdry, Łukasza Trałki.