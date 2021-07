Warta Poznań była rewelacją poprzedniego sezonu PKO Ekstraklasy. Furorę zrobiła wiosną, w dużym stopniu za sprawą sprowadzonych zimą piłkarzy, w tym m.in. wypożyczonych Macieja Żurawskiego i Makany Baku (właśnie podpisał kontrakt w Turcji). Za bardzo udane trzeba też jednak uznać zrobione przez Wartę wcześniej - np. napastnika Mateusza Kuzimskiego, fińskiego defensora Roberta Ivanova, czy obrońcy i pomocnika Jana Grzesika. Za transfery w Warcie odpowiada głównie dyrektor sportowy Robert Graf.



Robert Graf z Warty Poznań do Rakowa Częstochowa? Radosław Mozyrko możliwym następcą

O tym, że Robert Graf może niedługo zmienić pracodawcę, poinformował Damian Smyk z Weszło.





Według jego informacji, przejście Roberta Grafa z Warty Poznań do Rakowa Częstochowa "jest już właściwie przesądzone", a potrzeba Rakowa wynika z tego, że mimo dobrego budżetu na płace, "ma problemy z przekonywaniem piłkarzy". A w przekonywaniu zawodników Robert Graf jest akurat dobry, co pokazały transfery wspominanego Makany Baku czy Adama Zrelaka, piłkarza z przeszłością w 1. Bundeslidze. Do zmiany pracodawcy przez Roberta Grafa, według Damiana Smyka, może dojść jeszcze w czasie tego okna transferowego.



Potencjalnym następcą Roberta Grafa jest Radosław Mozyrko, ostatnio skaut Chelsea wyszukujący zdolną młodzież w Europie Wschodniej. Mozyrko kształcił się w Anglii, a w Polsce przez trzy lata pracował w Akademii Legii Warszawa.



Robert Graf jest dyrektorem sportowym Warty Poznań od czerwca 2019 roku. W sierpniu 2020 roku przedłużył na dwa lata umowę z Zielonymi, co oznacza, że jest ona ważna do końca sezonu 2021/2022. To może oznaczać, że Raków za przejście dyrektora sportowego będzie musiał Warcie zapłacić.



