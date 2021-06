- Bardzo cieszymy się z podpisania umowy sponsorskiej z firmą AL-KO. Nasza współpraca trwa już blisko 3 lata, czyli od momentu, przejęcia Warty Poznań przez Bartłomieja Farjaszewskiego. Nowy kontrakt to dowód na to, że warto nam zaufać - mówi prezes Warty Poznań S.A., Michał Wieczorek. - Mamy wspólne wartości, takie jak np. ekologię, stawiamy sobie podobne cele, cieszymy się wzajemnym zaufaniem i wierzymy w to, że nasza współpraca będzie się w dalszym ciągu rozwijała.

Nowe logo na koszulkach Warty Poznań

AL-KO Kober obchodzi w tym roku 90-lecie istnienia. Jej korzenie sięgają małego, rodzinnego warsztatu ślusarskiego w Bawarii. Dziś jest firmą o międzynarodowym zasięgu i ma swoje przedstawicielstwo m.in. w Polsce. Siedziba spółki w naszym kraju mieści się w Wysogotowie. AL-KO specjalizuje się w produkcji innowacyjnych urządzeń ogrodowych.

W zbliżającym się sezonie, logotyp AL-KO będzie widoczny na rękawku koszulek, w których piłkarze Warty Poznań będą rozgrywali mecze w PKO BP Ekstraklasie oraz w Fortuna Pucharze Polski.

- Nasza dotychczasowa współpraca z Wartą Poznań układa się bardzo dobrze. Początkowo nasze działania były ukierunkowane na młodzież z Akademii Warty Poznań, a teraz wspieramy także pierwszą drużynę, której postawa, nie ukrywam, napawa dumą. Utożsamiamy się z Wartą Poznań z jej ideami i celami, które postawiła sobie w ostatnich latach. Widzimy ogromne zmiany, które dzieją się w Klubie. Dlatego zdecydowaliśmy się na zacieśnienie współpracy - mówi Marcin Liszyński, prezes zarządu AL-KO Kober Polska Sp. z o.o. - Wierzymy w to, że społeczność Warty Poznań nadal będzie się rozwijała. W drużynie jest fantastyczna atmosfera i to na pewno zjednuje sympatię kibiców nie tylko w Poznaniu, ale z całej Polski. Bardzo nas to cieszy - dodaje.

