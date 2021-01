To ważny moment dla beniaminka ekstraklasy. Warta Poznań zatrzymała na dłużej swoich dwóch fundamentalnych zawodników - Bartosza Kielibę i Mateusza Kupczaka.

Bartosz Kieliba to lider defensywy poznańskiej Warty i jej kapitan, który reprezentował jej barwy jeszcze w trzeciej lidze. Nie było to tak dawno, raptem pięć lat temu. To sprawia jednak, że w tym piłkarzy zawiera się cała niesamowita, współczesna historia Zielonych. Teraz 30-letni zawodnik przedłużył kontrak z Wartą do 2023 roku, co dla beniaminka ekstraklasy jest niezwykle istotne.

- Dla mnie to spełnienie zawodowych marzeń - mówi kapitan Warty Poznań. To już czwarty kontrakt, którym wiąże się on z poznańskim klubem.

- Często ludzie po kilku latach mówią o zmęczeniu danym miejscem, potrzebie szukania nowych bodźców, zmian, nowych wyzwań, a ja w Warcie Poznań nic takiego nie czuję. Ale też uważam, że przez ostatnie lata Klub bardzo się zmienił i zmienia nadal. Dodatkowo my, zawodnicy ciągle stawiamy sobie nowe cele, podnosimy poprzeczkę, więc nie może być mowy o znudzeniu i zmęczeniu - uważa.



Warta Poznań zatrzymuje graczy

Mateusz Kupcza natomiast wzmocnił warciarzy w 2018 roku, gdy trafił tu z Termaliki Nieciecza. Teraz jest bardzo istotnym piłkarzem środka pola, niezwykle bramkostrzelnym i pewnie wykonującym chociażby rzuty karne. On również przedłużył kontrakt do 2023 roku. - Zostaję w Poznaniu, gdzie bardzo dobrze się czuję - zapewnia. - Mam okazję przeżywać dużą transformację Warty Poznań: wszystko zmienia się tu na lepsze, cały czas się rozwijamy.

Warta Poznań rozpoczyna przygotowania do gier w 2021 roku - czekają ją dwa obozy w Grodzisku Wlkp. i sparingi z Pogonią Szczecin oraz Widzewem Łódź. 30 stycznia warciarze rozegrają pierwszy ligowy mecz z Cracovią Kraków.