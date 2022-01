Warta straciła w ostatnich dniach dwóch młodych piłkarzy - sprzedała do Zagłębia Lubin 22-letniego obrońcę Aleksa Ławniczaka, a wczoraj ogłosiła transfer do Rakowa Częstochowa 20-letniego pomocnika Szymona Czyża. W ramach tej ostatniej transakcji do Poznania został wypożyczony z Rakowa 19-letni Daniel Szelągowski. To piłkarz, który w Ekstraklasie, mimo młodego wieku, rozegrał już 36 spotkań i zdobył trzy bramki. Najbardziej pamiętną zaś w listopadzie 2020 roku, gdy w doliczonym czasie w spotkaniu z Lechem przy Bułgarskiej rozpoczął rajd na swojej połowie, uciekł Tymoteuszowi Puchaczowi, Bohdanowi Butce oraz Lubomirowi Šatce i strzelił na 3-3. Na takie rajdy liczą teraz w Warcie Poznań.

Dyrektor Warty Poznań: pomoże nam zrealizować cel

Poznański klub miał jesienią problemy w ofensywie - szczególnie zaś na skrzydłach. Szelągowski nie tylko uzupełnia tę lukę, ale przy okazji jest młodzieżowcem. W Rakowie grał stosunkowo niewiele, tylko w dwóch meczach ligowych wyszedł w pierwszym składzie, przeważnie wchodził na końcówki. W Warcie powinno to się zmienić. - Daniel to zawodnik szybki, przebojowy, który potrafi strzelić gola z niczego. Na pewno potrzebuje większej regularności w grze, co pomoże mu ustabilizować formę. Liczymy na to, że dzięki pracy pod okiem naszego sztabu szkoleniowego wskoczy na wyższy poziom, a jednocześnie pomoże nam zrealizować cel Warty Poznań na ten sezon, czyli utrzymanie się w Ekstraklasie - mówi na klubowej stronie Warty dyrektor sportowy Radosław Mozyrko.

Daniel Szelągowski chce ofensywnej Warty Poznań

Sam Szelągowski zdaje sobie sprawę z tego, że w Rakowie nie grał tyle, ile by chciał. - Może i liczba występów wygląda OK, ale jeśli chodzi o minuty na boisku, to nie jest zbyt dobrze. Dlatego wspólnie z trenerem i moimi menedżerami zdecydowaliśmy, że przejście do Warty Poznań będzie właściwym ruchem - mówi 19-letni skrzydłowy. I dodaje: - Słyszałem, że trener Dawid Szulczek chce, żeby Warta grała bardziej ofensywnie, dłużej utrzymywała się przy piłce na połowie przeciwnika. Myślę, że mogę pomóc w tym zespołowi i dać coś od siebie: np. dobre prowadzenie piłki, dogranie do kolegów czy stwarzanie sytuacji bramkowych. Gdy wszedłem do szatni, to chłopaki bardzo fajnie mnie przyjęli i uważam, że to może być udane pół roku.

Pierwsze sparingi Warty Poznań

Szelągowski jest drugim zawodnikiem pozyskanym przez Wartę tej zimy - pierwszym był fiński pomocnik Niilo Maenpaa. O miejsce w zespole walczy też Kajetan Szmyt, któremu skrócono wypożyczenie do pierwszoligowego Górnika Polkowice. Nowi piłkarze dostaną szansę do sprawdzenia się już w piątek i sobotę, gdy Warta rozegra mecze sparingowe ze Śląskiem Wrocław i Arką Gdynia. Później poznaniacy polecą na zgrupowanie do tureckiego Side.

