Do tej pory Warta Poznań dokonała transferów, które już mają znaczenie dla jej gry. Kluczowym wydaje się Milan Corryn - belgijski zawodnik już zaznaczył się w Ekstraklasie golami i asystami. Jak mówił trener Piotr Tworek w obszernej rozmowie z Interia.pl, Belg miał spore opory, czy przenieść się do polskiej ligi i Warty. Teraz jednak nie żałuje.





Warta Poznań się wzmacnia

Istotnym wzmocnieniem okazał się już Szymon Czyż, a trener Tworek korzysta także z Konrada Matuszewskiego pozyskanego z Odry Opole. Poznański szkoleniowiec uważa, że absolutnie kluczowe dla jego zespołu są nie tyle transfery, co powrót do dyspozycji tych zawodników, którzy już w Warcie się znajdują, a byli wyłączeni z gry. To się dzieje, bowiem do dyspozycji Piotra Tworka są już wreszcie Bartosz Kieliba i Michał Kopczyński, który ma za sobą gry w Legii Warszawa nawet w Lidze Mistrzów, a z powodu urazów w Warcie pograł dotąd niewiele. Do formy wraca też Mateusz Kuzimski, absolutnie podstawowy piłkarz Warty w minionym sezonie.



CZYTAJ TAKŻE: To "Władca pierścieni" pomógł podjąć decyzję Michałowi Kopczyńskiemu



Do przeprowadzenia został Warcie jeden ważny transfer - to ofensywny pomocnik. - To nasz priorytet, tutaj nic się nie zmieniło - mówi trener Piotr Tworek. - Mamy jeszcze dwa i pół tygodnia do zamknięcia okna transferowego i chcemy ten okres wykorzystać. To znajduje się w gestii dyrektora sportowego Roberta Grafa, który dotąd nas nie zawiódł i teraz też na pewno nie zawiedzie - dodaje.





Reklama

Radomiak Radom gra z Wartą Poznań. Gdzie oglądać?

Warta Poznań zmierzy się w piątek 20 sierpnia z Radomiakiem w Radomiu. Transmisja w Canal+.