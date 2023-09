Warta Poznań z przełomową inwestycją. To ma ją przenieść na inny poziom

Najnowszy projekt Akademii Warty Poznań jest efektem kilkunastomiesięcznych przygotowań. Ośrodek szkoleniowy w Grodzisku Wlkp. funkcjonuje w oparciu o - należącą do samorządu - bazę treningową, na którą składa się dziś pięć pełnowymiarowych boisk piłkarskich, wśród nich jedno ze sztuczną nawierzchnią. Nowością jest uruchomiona właśnie bursa, w której na co dzień mieszkają młodzi zawodnicy "Zielonych" - to 44 chłopców, zawodników występujących w dwóch drużynach Centralnej Ligi Juniorów: do lat 15 i do lat 17. Docelowo z ośrodka w Grodzisku Wlkp. będą też korzystali zawodnicy z zespołu do lat 19.

Wyjątkowy moment w dziejach Warty Poznań

- To bardzo wyjątkowy moment w całej, 111-letniej historii Warty Poznań - mówił podczas otwarcia właściciel klubu, Bartłomiej Farjaszewski. - W Warcie Poznań wychowało się wielu późniejszych reprezentantów Polski, uczestników mistrzostw świata, Europy, europejskich pucharów. Wierzymy w to, że tu nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, bo klub, który zawsze słynął z dobrego szkolenia, teraz ma jeszcze lepsze warunki do pracy z młodzieżą. Każdy wie, że inwestycja w młodych, w nowe pokolenia to najlepsze, co można zrobić - dodaje i podkreśla: - W Poznaniu mamy do wykonania swoją misję - zawsze to podkreślałem, iż widzę Wartę Poznań nie tylko jako pierwszą drużynę piłkarską; jest w klubie miejsce dla młodzieży, dla piłki kobiecej, dla amp futbolu, blind footballu i innych inicjatyw, które pozwolą rozwijać społeczność Warty Poznań.