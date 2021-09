Piotr Tworek przyznał, że był to trudny mecz dla poznańskiej Warty. - Były sytuacje, kiedy to spotkanie wymykało nam się na spod kontroli. Trzeba też szukać pozytywów, tym jest fakt, że zagraliśmy na zero z tyłu. W naszej grze za dużo jest takich niepotrzebnych emocji, które powodują, że akcje nam się nie zazębiają. Podejmuje zbyt pochopne decyzje, a w konsekwencji notujemy straty i za mocno się otwieramy. A to napędza przeciwnika. W najbliższym tygodniu musimy nad tym popracować. W takich meczach jak dziś, jedna sytuacja mogła zadecydować o losach meczu. Mieliśmy kilka dobrych okazji, kilka strzałów na bramkę, ale to trochę za mało, żeby zdobyć trzy punkty.

Reklama

Warta Poznań wystawiła Jaysona Papeau

O debiucie Francuza Jaysona Papeau powiedział: - Na początku meczu miał kilka strat, ale w miarę upływu czas brał grę na siebie. W pierwszej połowie oddał kilku razy uderzył z dystansu, przeprowadził ładną akcję z Mario Rodriguezem, szkoda, że nie zakończona powodzeniem. Widać u niego potencjał, ale też krótko był z zespołem. Myślę, że z każdym tygodniem, każdym kolejnym treningiem będzie wyglądał coraz lepiej.