Po remisie z wiślakami Warta Poznań ma 12 punktów, czyli tyle samo, ile Górnik Łęczna, Termalica Nieciecza i Legia Warszawa, przy czym Legia rozegrała dwa mecze mniej, a Termalica - jeden mniej. Co do warszawskiej Legii trwają spory jak głęboki jest jej kryzys, ale wielu obserwatorów uważa, że przy swoich możliwościach finansowych mistrzowie Polski zimą i wiosną go opanują. Mówienie o degradacji Legii to zatem pewna ekstrawagancja, nawet przy takim sezonie jak obecny - najgorszym dla niej od 1936 roku, kiedy właśnie spadła z ligi jedyny raz w dziejach.



Jeżeli wyłączymy Legię z grona poważnych kandydatów do spadku, pozostaje poważny wakat. Warcie przytrafiło się bowiem na koniec roku to, czego bardzo chciała uniknąć - straciła kontakt z grupą ekip spoza strefy spadku. Zagłębie Lubin znajdujące się nad grupą zespołów z dorobkiem 12 punktów ma ich już o pięć więcej, w wypadku następnych zespołów przewaga jest jeszcze większa, a mówimy o ekipach typu Wisła Kraków czy Jagiellonia Białystok. Nie były to przed sezonem drużyny typowane do walki o utrzymanie.

Warta Poznań traci punkty. Inni punktują

Na niekorzyść Warty działa fakt, że trzeci z beniaminków Radomiak Radom jest rewelacją rozgrywek i wspiął się już na piąte miejsce. Tak jak w wypadku Zielonych w poprzednim sezonie, bliżej mu teraz do europejskich pucharów niż do spadku. W świetnej dyspozycji jest Stal Mielec, która ledwo uniknęła degradacji w poprzednich rozgrywkach. Jakby tego było mało, znakomita serię miała punktująca zawzięcie Wisła Płock, a pod wodzą trenera Jacka Zielińskiego odrodziła się Cracovia.



Warcie Poznań zabrakło więc rywali, których mogłaby wyprzedzić. Po odliczeniu Legii Warszawa, zostaje w gronie trzech najpoważniejszych kandydatów do spadku z dwoma beniaminkami, Górnikiem Łęczna i Termalicą Nieciecza.



Aby to zmienić, Warta nie tylko potrzebuje serii zwycięstw i znacznej poprawy skuteczności, z całą pewnością wykluczenia z dorobku takich meczów jak z Wisłą Kraków, gdy punkty traci w doliczonym czasie po własnych błędach. Będzie też potrzebowała poważnego kryzysu u któregoś z zespołów, które dzisiaj spisują się tak dobrze.



No chyba, że ocali ją Legia Warszawa i dokona się największa sensacja w polskiej piłce ostatnich lat.





Warta Poznań walczy o byt. Kiedy gra mecze?

Najbliższy mecz Warta Poznań zagra 13 grudnia o godz. 18 ze Śląskiem Wrocław, na swoim terenie w Grodzisku Wlkp. Przed końcem roku czeka ją jeszcze starcie z rewelacją ligi, Pogonią w Szczecinie - 18 grudnia o godz. 15.