Niewiele brakuje Warcie Poznań, aby po raz pierwszy w dziejach zagrać w europejskich pucharach. To nadal możliwe. Jeżeli warciarze się do nich zakwalifikują, mają zgodę i licencję na rozegranie ich na obiekcie w Grodzisku Wlkp.

Na tym stadionie Warta Poznań gra już od dwóch lat. Występy na jej rodzimym stadionie przy ul. Droga Dębińska w Poznaniu są niemożliwe, gdyż obiekt nie spełnia warunków licencyjnych. Warta za pomocą pieniędzy przede wszystkim miejskich próbuje zmodernizować stadionik, który latami nie pełnił żadnej samodzielnej funkcji. Był jedynie boiskiem treningowym i bocznym olbrzymiego i nieistniejącego już Stadionu Szyca, zbudowanego w tym rejonie na wystawę Pewuka w 1929 roku.



Warta Poznań drżała o to, czy otrzyma zgodę i licencje na dalszą grę w Ekstraklasie w Grodzisku Wlkp., do którego dojeżdża na swoje mecze. Otrzymała jednak licencję wraz z nadzorem infrastrukturalnym. Co więcej, dostała także licencję na ewentualne występy w europejskich pucharach w nowym sezonie - mecze w rozgrywkach europejskich może przeprowadzić w Grodzisku Wlkp.



Warta Poznań walczy o europejskie puchary

Na razie nie wiadomo, co byłoby gdyby Warta Poznań nie tylko zakwalifikowała się do walki o Ligę Konferencji, ale na dodatek weszła do fazy grupowej - takiego scenariusza przecież nie można wykluczyć. Decyzje związane z grą W Grodzisku Wlkp. dotyczą tylko rund kwalifikacyjnych do fazy grupowej, ona będzie rozgrywana na innych zasadach.

Grodzisk Wlkp. był już areną europejskich pucharów - sukcesy w nich odnosiła tutaj miejscowa Dyskobolia. Tutaj eliminowała w 2003 roku tak znane firmy jak Hertha Berlin czy Manchester City.