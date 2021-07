Albert Żerkowski trafił do Warty Poznań z Lidera Swarzędz w 2016 roku. Dopiero we wrześniu skończy 18 lat. Jest środkowym obrońcą. - Kontrakt Alberta to pokłosie jego występów w drużynie rezerw, gdzie zaprezentował się na tyle obiecująco, że już w połowie sezonu został zaproszony na treningi zespołu seniorów. Gra na środku obrony i na pewno wyróżnia się dobrymi warunkami fizycznymi - mówi dyrektor sportowy "Zielonych", Robert Graf. - Teraz Albert zostanie włączony do kadry pierwszego zespołu, będzie trenował pod okiem sztabu trenera Piotra Tworka po to, żeby podnosić swoje umiejętności. Jednocześnie szkoleniowcy będą mogli na bieżąco monitorować jego rozwój. Jeśli chodzi o mecze ligowe, to będzie zasilał zespół Warty Poznań w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U-18.

Reklama

Piłkarz rocznika 2003 został włączony do treningów pierwszego zespołu już w lutym. Na razie nie zadebiutował w pierwszym zespole Zielonych.