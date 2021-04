- Atmosfera w zespole jest tak dobra, że nie ma powodu, by ją sztucznie wzniecać. Chce jednak zwrócić uwagę na to, że Warta Poznań nie opiera się jedynie na dobrej atmosferze i silnej sferze mentalnej. My także dobrze gramy w piłkę - mówi trener Warty Poznań Piotr Tworek

Beniaminek Ekstraklasy jest jednocześnie chyba jej największą sensacją. Warta Poznań była skazywana na pewną degradację, tymczasem wdrapała się już na czwarte miejsce w tabeli i walczy o europejskie puchary. - Po meczu z Jagiellonią Białystok było w szatni niedowierzanie. Niecodziennie zdarza się taka sytuacja, by zespół taki jak Warta doszedł tak wysoko. To jednak już za nami. Po początkowym niedowierzaniu, gramy dalej - mówi szkoleniowiec poznaniaków Piotr Tworek.



Warta Poznań ma dobre statystyki

Trener Piotr Tworek mówi: - Kiedy zespołowi się powodzi, dobrze rozpocznie rundę i wygrywa kolejne mecze, mówi się w slangu, że "mu żre". I nam rzeczywiście żre. Nabieramy z każdym zwycięstwem pewności siebie, wiary we własne siły. Niewątpliwie atmosfera jest fantastyczna, nie trzeba jej wzniecać i sztucznie podtrzymywać. To się samo dzieje, a nie ma nic przyjemniejszego niż świadomość, że się wygrało ostatnie spotkania.

- Jednakże - dodaje trener Tworek - poza silnym mentalem jest jeszcze gra. I my swojej pozycji nie opieramy jedynie na silnej sferze psychicznej i atmosferze, ale jest ona także poparta statystykami. Warto na to zwrócić uwagę, bo my po prostu dobrze gramy w piłkę. Dobrze bronimy, bo straciliśmy tylko dziewięć bramek, zespół za to 16 zdobył, punktujemy w granicach dwóch punktów na mecz. To są dobre statystyki. Sam Adrian Lis skoczył na czwarte miejsce jako bramkarz z czystym kontem, w ośmiu meczach nie straciliśmy gola.

Zdaniem trenera zatem, nie samą atmosferą Warta żyje, ale jest jednym z lepiej grających zespołów w Ekstraklasie.



Pogoń Szczecin - Warta Poznań. Gdzie obejrzeć?

Warta Poznań zmierzy się z Pogonią w Szczecinie w sobotę o godz. 17.30. Transmisja w Canal+ Sport i Canal+ Sport 3.

