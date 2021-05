To największy sukces w powojennej historii ligowej Warty Poznań. Od 1948 roku, odkąd rozgrywki ligowe w Polsce zostały wznowione, nie zaszła ona tak daleko jak teraz - na piąte miejsce. Warciarze zatem świętowali ten wynik w Krakowie, po czym Piotr Tworek zarządził urlopy i reset głów.

- Nie ma innej możliwości, musimy odpocząć - mówi trener Piotr Tworek. - Wszyscy, nie tylko piłkarze i sztab, musimy pójść na urlop, bo za nami jest niebywały maraton napięć, meczów o stawkę. Nie będę już mówił, ile nas to kosztowało, bo to wpisane jest w nasz zawód. Zmęczenie, stres, napięcie. Musimy jednak odpocząć z jednego zasadniczego powodu.

Tym powodem jest dobre przygotowanie się do nowego sezonu. - Kiedy rozpoczną się przygotowania, musimy mieć pełen bak. Pełno w Baku - żartuje trener Tworek, nawiązując do nazwiska jednego z najlepszych swoich piłkarzy, Makany Baku. - Chcę, abyśmy z nową energią, nowymi pomysłami i nowymi bodźcami przystąpili do kolejnych rozgrywek. I mogli je rozpocząć z ochotą, radością. Aby tak było, nie możemy być zmęczeni i zniechęceni, to bardzo ważne.





Warta Poznań uczciła koniec rozgrywek

Trener Tworek mówi, że odpoczynek musi nastąpić teraz, a w czerwcu przyjdzie czas na pracę. - Mimo tego, że mamy Mistrzostwa Europy i każdy chciałby je obejrzeć - dodaje. - Taka impreza to okazja do wypatrzenia nowinek, ciekawych rozwiązań itd.



Warta Poznań po meczu w Krakowie i zwycięstwie 1-0 nad Cracovią świętowała zakończenie sezonu w swoim krakowskim hotelu. Impreza była ostatnim akordem sezonu, w którym Zieloni byli o jednego gola od europejskich pucharów.