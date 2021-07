Zasady są proste - każdy gol strzelony przez "Zielonych" oznacza, że po zakończeniu sezonu w jednym z podpoznańskich nadleśnictw przybędzie sto nowych drzew. Przez cały poprzedni sezon warciarze zdobyli 39 bramek, więc gdyby teraz powtórzyli ten wyczyn, musieliby zasadzić 3900 drzew. A przecież w tym sezonie rozegrają o cztery spotkania więcej, zaś zespół okrzepł w ekstraklasowych zmaganiach. - Strzelanie goli sprawia mi przyjemność, a teraz będę miał jeszcze dodatkową motywację. Nasza akcja to już nie tylko uzyskiwania lepszych wyników przez zespół, ale również możliwość uzyskania realnego wpływu na ochronę środowiska - podkreśla Mateusz Kuzimski, najlepszy strzelec Warty w poprzednim sezonie. Zdobył wtedy siedem bramek w PKO Ekstraklasie, a trzy kolejne dołożył w Pucharze Polski.

Warta Poznań jest mocno zielona

- Las to tlen, a tlen to życie. Jeden hektar lasu w ciągu doby wytwarza ok. 700 kg tlenu, a to zaspokaja dobowe zapotrzebowanie 2,5 tys. osób - podkreśla Jan Banacki, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Akcja "Ale zasadził!" to już kolejny ekologiczny projekt Warty Poznań, która docelowo, za kilka lat, chce mieć też ekologiczny stadion - otwarty dla lokalnej społeczności i z domkami dla pszczół na dachu. Jego finał odbędzie się po sezonie i przybierze formę pikniku z udziałem przedstawicieli pierwszej drużyny Warty, tak męskiej jak i kobiecej oraz młodzieżowej akademii i przyjaciół klubu. A walkę o pierwsze drzewa poznaniacy rozpoczną już dzisiaj we Wrocławiu - początek meczu ze Śląskiem o godz. 17.30.

