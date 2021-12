Joulupukki, prawdziwy Mikołaj z Finlandii, znów przyjedzie na zaproszenie Warty Poznań! Z tym niecodziennym gościem kibice będą mogli spotkać się na trybunach podczas meczu "Zielonych" ze Śląskiem Wrocław (13 grudnia o godz. 18 w Grodzisku Wlkp.), a wcześniej także w Centrum Handlowym King Cross Marcelin.

Podczas meczu w Grodzisku przybysz z Laponii będzie pozował do zdjęć i pozwoli sprawdzić, czy jego broda i strój są prawdziwe. Jego przybycie to już pewna tradycja w Warcie Poznań, bowiem zaprasza ona Mikołaja od 2018 roku. Odwiedzał on już m.in. poznański szpital m. Karola Jonschera czy graczy Akademii Warty.



W Warcie gra jeden piłkarz z Finlandii - to obrońca Robert Ivanov.



Warta Poznań - Śląsk Wrocław. Kiedy mecz?

Warta Poznań zmierzy się ze Śląskiem Wrocław w poniedziałek 13 grudnia o godz. 18. Transmisja w Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Relacja na żywo na Interia.pl