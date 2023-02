- Cieszę się, że dostałem szansę od Warty Poznań i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby klub nie pożałował tego, że zdecydował się na ten transfer. Chcę teraz dobrze wprowadzić się do drużyny, złapać z nią kontakt i wierzę, że wszystko będzie szło do przodu. Mam nadzieję, że to będzie dobra runda - mówi Wiktor Kamiński, który uważa się za dynamicznego zawodnika: - Dobrze czuję się w atakowaniu wolnej przestrzeni i ściganiu z obrońcami rywala. Moim atutem jest te pierwsze kilka metrów biegu, w trakcie których jestem w stanie zostawić obrońcę w tyle.