Wśród tych dziewięciu zawodników kontuzjowanych są m.in. Bartosz Kieliba, Michał Jakóbowski, Szymon Czyż, Mario Rodriguez czy Milan Corryn. Trzech pierwsi, gdyby byli zdrowi, zapewne w Szczecinie wystąpiliby w wyjściowym składzie, dwaj pozostali zaś weszli na boisko w trakcie meczu. - Ci kontuzjowani piłkarze nadal są w większości w trybie pracy indywidualnej, choć część wróciła już do treningów z zespołem. Nie przewidujemy jednak, że któryś wrócić do kadry na ten mecz, choć może jedna szansa jest. Decyzja zapadnie po ostatnim treningu - mówił w piątek trener Warty Dawid Szulczek.

Warta Poznań. Młodzież musi korzystać ze swoich szans

Na dodatek po czwartych żółtych kartkach pauzują Łukasz Trałka i Konrad Matuszewski, co dodatkowo komplikują sytuację Dawidowi Szulczkowi. Matuszewski bądź Czyż we wszystkich spotkaniach tego sezonu wypełniali obowiązek gry piłkarza młodzieżowego.

W meczu z Pogonią trener Warty będzie musiał zapewne postawić albo na obrońcę Bartłomieja Burmana, albo na napastnika Jakuba Sangowskiego. Pierwszy w tym sezonie zagrał tylko kilka minut w jednym meczu, zresztą w ostatni poniedziałek, drugi zaś sześć końcówek spotkań. - Mamy kilku młodzieżowców, przynajmniej jeden dostanie szansę gry w większym wymiarze. Wiemy, że ci piłkarze raczej byli rezerwowymi, nawet nie wchodzili z ławki, ale spędzali czas tylko na ławce. Oni są jednak też po to w drużynie, aby w takich momentach pokazywać swoją wartość i korzystać z szans - mówi Dawid Szulczek. Tu dobrym przykładem jest Burman, który w Ekstraklasie zadebiutował pod koniec stycznia. Tylko raz dostał szansę, dokładnie w swoje 20. urodziny, 1 maja. I to w... Szczecinie, gdy Warta niespodziewanie zremisowała z walczącą o wicemistrzostwo Polski Pogonią 1-1, a Burman zastąpił kontuzjowanego na rozgrzewce Jakuba Kiełba.

Trener Warty: Mamy pomysł na zastąpienie Trałki

Dodatkowo Szulczek musi zastąpić też Łukasza Trałkę, ale to będzie o tyle łatwiejsze, że do gry wrócił już Aleks Ławniczak. - Mamy swój pomysł na to, wraca Aleks. Ta nasza sytuacja jest taka, że mamy dość dużo kontuzji i problemów, ale dajemy radę, bo wciąż pozostaje dobrą jedenastkę i zmiany, która są w stanie pomóc. W Szczecinie będzie podobne: solidny skład wyjściowy, a ktoś pewnie pomoże z ławki - dodaje trener Szulczek.

Pogoń - Warta, gdzie transmisja?

Mecz Pogoni z Wartą odbędzie się w sobotę w Szczecinie - jego początek o godz. 15. Transmisja w Canal+ Sport, relacja "na żywo" na sport.interia.pl.

Andrzej Grupa