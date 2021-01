W środę wieczorem Holstein Kiel sensacyjnie wyeliminował Bayern Monachium z Pucharu Niemiec, a jego piłkarz był już w Poznaniu, gdzie dzisiaj kończył testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z Wartą. Makana Baku ma wzmocnić ofensywę beniaminka.

22-letni piłkarz jeszcze półtora roku temu występował w młodzieżowej reprezentacji Niemiec, a to znaczy, że nie jest przypadkowym zawodnikiem. Do stycznia zeszłego roku regularnie grał też w 2. Bundeslidze w barwach drużyny z Kilonii, ale po przerwie spowodowanej wybuchem pandemii stracił miejsce w kadrze. Jeszcze w czerwcu dostał kilka okazji, ale w nowym sezonie nie grał już w ogóle. Jego zespół spisuje się za to znakomicie i nie świadczy o tym wyłącznie wyeliminowaniu Bayernu, ale także trzecia lokata na zapleczu Bundesligi, z zaledwie punktem straty do prowadzącego HSV.

Warta Poznań sięga po gracza z Niemiec

Sytuację postanowiła więc wykorzystać Warta, która szuka wzmocnienia swojej ofensywy. Trener Piotr Tworek chciałby bowiem mieć co najmniej jednego, a najlepiej dwóch nowych skrzydłowych i większą rywalizację w ataku. Makana Baku wpisuje się w te oczekiwania - może grać tak na środku ataku, jak i na lewej czy prawej stronie. Testy medyczne, na które w klinice Rehasport zdecydowała się Warta, mają potwierdzić, czy piłkarz jest zdrowy i gotowy do treningów "z marszu". Jeśli tak się stanie, beniaminek Ekstraklasy wypożyczy Niemca, posiadającego także obywatelstwo Demokratycznej Republiki Kongo, do końca sezonu.

Dla Warty to już drugie wzmocnienie w tym okienku, w środę wypożyczony został bowiem z Pogoni Szczecin Maciej Żurawski. - Liczę na trzy, cztery wzmocnienia w tym okienku - mówił nam kilka dni temu trener Warty Piotr Tworek.

Andrzej Grupa