Mateusz Szczepaniak to piłkarz o ogromnym doświadczeniu w klubach polskich i zagranicznych. W Warcie Poznań jednak kariery nie zrobił. Odszedł z niej po rozwiązaniu umowy przed jej końcem.

Kontrakt 29-letniego napastnika został rozwiązany za porozumieniem stron, co oznacza że zawodnik grał w Warcie Poznań tylko przez rok. A gdy tu przychodził, jego potencjał wydawał się bardzo duży. Mateusz Szczepaniak to przecież doświadczony ligowiec, były zawodnik Zagłębia Lubin, Cracovii Kraków, Piasta Gliwice, Miedzi Legnica, który grał również we francuskim AJ Auxerre czy w lidze cypryjskim. W Warcie Poznan mu nie wyszło.



Tutaj rozegrał tylko 10 spotkań w Fortuna 1 Lidze - strzelił w nich jednego gola i zaliczył dwie asysty. Po raz ostatni wystąpił w zespole trenera Piotra Tworka w lipcu, w wygranym 2:0 z Radomiakiem Radom finale baraży o awans do PKO Ekstraklasy. Nastepnie przyplątały się kontuzje i w samej ekstraklasie już Mateusza Szczepaniaka w barwach Warty nie zobaczyliśmy. Grał jedynie w rezerwach.

Mateusz Szczepaniak ma 29 lat. Jest wychowankiem Amico Lubin.



