Warta Poznań rozpoczęła przygotowania do sezonu

Piłkarze Warty Poznań jako ostatni zespół Ekstraklasy rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. Beniaminek we wtorek wyjechał na zgrupowanie do Grodziska Wielkopolskiego, skąd bezpośrednio uda się do Stargardu na mecz 1/32 finału Pucharu Polski z Błękitnymi.

Podopieczni Piotra Tworka 31 lipca rozegrali finałowy mecz barażowy o awans do ekstraklasy, w którym pokonali Radomiaka Radom 2-0. Po dziewięciu dniach urlopów, poznaniacy w poniedziałek przeszli testy na obecność koronawirusa. Wszystkie dały wynik ujemny, dlatego drużyna mogła bez przeszkód wyjechać na zgrupowanie do Grodziska Wielkopolskiego. To właśnie tam piłkarze Warty będą występować w Ekstraklasie w roli gospodarza.

Przygotowania beniaminka będą bardzo krótkie, ale gdy inne zespoły rozpoczynały treningi, warciarze kończyli jeszcze sezon. Poznaniacy nie mają w planach rozegrania żadnego sparingu, jedynym i głównym sprawdzianem przed ligą będzie wyjazdowe spotkanie 1/32 finału Pucharu Polski z drugoligowymi Błękitnymi Stargard, które odbędzie się w najbliższą sobotę.

Choć do inauguracji Ekstraklasy pozostały już niespełna dwa tygodnie, poznański beniaminek dopiero zaczął budowę składu na kolejny sezon. Na zgrupowaniu pojawili się dwaj nowi pomocnicy - 22-letni Mateusz Czyżycki pozyskany z Odry Opole i jego rówieśnik Konrad Handzlik, który ostatnie trzy lata spędził w Olimpii Grudziądz. Po półrocznym pobycie w Górniku Polkowice do Warty wrócił 18-letni pomocnik Kajetan Szmyt.

W barwach poznańskiego klubu nie zagrają już Tomasz Laskowski, Serhij Napołow, Patryk Stępiński, Krzysztof Danielewicz, Karol Gardzielewicz, Mateusz Szczepaniak oraz Łukasz Spławski. Ten ostatni w ekipie "zielonych" występował przez siedem lat i przebył drogę od trzeciej ligi do ekstraklasy. Spławski we wtorek podpisał kontakt z pierwszoligową Puszczą Niepołomice.

Warta, która do Ekstraklasy wróciła po 25-letniej przerwie, w pierwszej kolejce 23 sierpnia o godz. 15.00 zmierzy się u siebie z Lechią Gdańsk.

Marcin Pawlicki

