26-letni piłkarz w poprzednim sezonie był zawodnikiem Cracovii, w której rozegrał 29 spotkań (24 w Ekstraklasie). Zdobył w nich jedną bramkę - na 1-1 w 11. minucie doliczonego czasu w spotkaniu ze Stalą Mielec. Do "Pasów" był wypożyczony z Jagiellonii Białystok, wrócił więc po sezonie na Podlasie, ale 31 sierpnia rozwiązał kontrakt. Przez półtora miesiąca miał więc status wolnego zawodnika - dlatego Warta mogła go zakontraktować już poza okienkiem transferowym.

Dawid Szymonowicz w Warcie. Skąd ten pomysł?

"Zieloni" mają za sobą fatalną pierwszą część sezonu - zdobyli dotąd tylko siedem punktów, zajmują przedostatnie miejsce w PKO Ekstraklasie i odpadli z Pucharu Polski. Na dodatek trener Piotr Tworek nie ma komfortu na środku obrony - już w okresie przygotowawczym poważnej kontuzji doznał Wiktor Pleśnierowicz, do niedawna leczył się też kapitan drużyny Bartosz Kieliba, a do tego teraz uraz przytrafił się Aleksowi Ławniczakowi. Możliwe, że w tym roku już nie zagra.

Stąd właśnie szybka umowa z Szymonowiczem. - Traktujemy ten transfer trochę w stylu angielskiego wypożyczenia, czyli w trakcie sezonu, poza okienkiem. Wierzymy, że przez te dwa miesiące gry w tym roku Dawid pomoże drużynie - mówi dyrektor sportowy Warty Radosław Mozyrko, cytowany przez klubową stronę. Były gracz Jagiellonii był już w Poznaniu w poprzednim tygodniu, we wtorek przeszedł testy medyczne, a dziś podpisał kontrakt obowiązujący do końca obecnego sezonu. Umowa może być jednak przedłużona o kolejne 12 miesięcy. W czwartek będzie już trenował z Wartą. - Dawid trenował z nami w przerwie na kadrę. Chodziło o to, żeby mógł bliżej poznać, jak klub funkcjonuje od środka. Niewątpliwie był to też cenny czas dla zawodnika, który mógł ćwiczyć z zespołem ligowym w momencie, gdy szuka nowego klubu - przypomina Mozyrko. - Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja jest ciężka, ale zwieszanie głów w niczym nam nie pomoże. Wierzę w to, że szybko uda nam się dźwignąć, wygrać najbliższy mecz i zdobyć jak najwięcej punktów do końca roku. Uważam, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku - mówi z kolei na stronie Warty Szymonowicz.

Dawid Szymonowicz - kiedy debiut w Warcie?

26-letni obrońca będzie miał szansę zadebiutować w nowym klubie w niedzielę - wtedy Warta podejmie w Grodzisku Wlkp. Stal Mielec. Początek spotkania o godz. 17.30, transmisja w Canal+Sport, "na żywo" na Sport.Interia.pl.

Andrzej Grupa