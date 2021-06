Adrian Lis zostaje w Warcie Poznań, choć - według naszych informacji - miał kilka propozycji z klubów PKO Ekstraklasy.





Adrian Lis na dłużej w Warcie Poznań

Dotychczasowa umowa Adriana Lisa obowiązywała tylko do końca miesiąca. 29-letni piłkarz zdecydował się na przedłużenie współpracy z Wartą Poznań, z którą jest związany - z przerwami - od 2005 roku. Trafił wówczas z Lasu Puszczykowo do juniorskiej drużyny Warty. W międzyczasie grał jeszcze dla Polonii Środa Wielkopolska i Polonii Warszawa, ale i tak zaliczył już 11 pełnych sezonów w barwach "Zielonych". Obecnie występuje w Warcie Poznań nieprzerwanie od lata 2017 roku - zaliczył z zespołem awanse do I ligi i do Ekstraklasy. Ma na koncie 150 oficjalnych meczów w pierwszej drużynie najstarszego klubu piłkarskiego w Poznaniu.

Reklama

W zakończonych niedawno rozgrywkach był podstawowym zawodnikiem "Swojskiej Bandy" trenera Piotra Tworka. Wystąpił w 25 meczach, a 10 z nich zakończył bez straty bramki. Pod tym względem Adrian Lis był jednym z najlepszych bramkarzy w całej lidze.

- Cieszymy się, że Adrian podpisał z nami dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. To piłkarz, który był bardzo ważną postacią dla Warty Poznań w ostatnich latach, zarówno w I lidze, jak i w Ekstraklasie. Jesteśmy zadowoleni, że będzie kontynuował swoją przygodę wspólnie z nami. Adrian ma dla nas dużą wartość i na boisku, i w szatni. W Ekstraklasie był jednym z wyróżniających się bramkarzy i przedłużając umowę z nim mamy już zabezpieczoną tę pozycję - mówi dyrektor sportowy Warty Poznań, Robert Graf.- Bardzo się cieszę z podpisania nowego kontraktu, bo jestem związany z Wartą Poznań od kilkunastu lat, mieszkam tu z rodziną i zależało mi na tym, by nadal reprezentować barwy Klubu. Mamy za sobą dobry sezon jako zespół i ja też mogę być zadowolony. Poza tym nadal będziemy grali w Ekstraklasie, co było decydującym czynnikiem - mówi Adrian Lis i dodaje: - Nie jest tajemnicą, że miałem inne oferty i mocno się nad nimi zastanawialiśmy wspólnie z rodziną, ale ostatecznie wybrałem propozycję Warty i zostaję w Poznaniu. To Klub, który ma szczególne miejsce w moim sercu, wokół Warty dzieje się teraz wiele dobrego i można się z tego tylko cieszyć.

Adrian Lis: To, co się dzieje w Warcie Poznań, czasem przechodzi ludzkie pojęcie

Adrian Lis przyznaje, że ostatnie dwa lata to najlepszy czas w jego sportowej karierze. - Czuję już, że sporo mi daje doświadczenie zdobyte w bramce, ale wiem też, że mam jeszcze rezerwy. Na pewno życzyłbym sobie, żeby kolejny sezon nie był gorszy niż ten zakończony. Gdyby udało nam się powtórzyć 5. miejsce, byłoby rewelacyjnie. Będzie ciężko, ale nie mówimy nie, bo to, co dzieje się czasami w Warcie Poznań, przechodzi ludzkie pojęcie i na pewno jeszcze nie raz zaskoczymy kibiców - mówi Adrian Lis.

Bartosz Nosal