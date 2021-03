Mecz Warty Poznań z Podbeskidziem Bielsko-Biała (niedziela, godz. 12.30, transmisja Canal Plus) będzie bardzo ważny w kontekście walki o pozostanie w PKO Ekstraklasie. Po porażce w Mielcu ze Stalą, Podbeskidzie spadło bowiem na ostatnie miejsce w tabeli. Zwycięstwo może Warcie zapewnić spokój w temacie utrzymania się w lidze.

Warta Poznań. Trener Tworek: Cel ten sam, który postawiłem przed sezonem.

W poprzedniej kolejce PKO Ekstraklasy, Warta Poznań przegrała 2-3 z Legią Warszawa, a Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-2 ze Stalą Mielec.

Warta Poznań - Podbeskidzie Bielsko-Biała. "Chcemy zagrać dobry mecz"

- Oglądaliśmy ostatnie spotkanie Podbeskidzia ze Stalą Mielec. Rzeczywisty czas gry wyniósł 40-kilka minut, było dużo walki w powietrzu, piłka była dużo odbijana głową nie tylko przez środkowych obrońców. To pokazuje, co może nas czekać w niedzielę. Jesteśmy przygotowani na taką formę grania, ale nie chcemy, by tylko motoryka i fizyka odgrywała rolę, chcemy zagrać dobry mecz piłkarsko. Piłkarze czują rangę tego meczu, ale też widzę po nich duży spokój - przekonuje trener Warty Poznań Piotr Tworek na przedmeczowej konferencji prasowej.

Zdaniem szkoleniowca, wiosną nie ma już znaczenia fakt, kto w lidze jest beniaminkiem. - W rundzie wiosennej to chyba schodzi na drugi plan, teraz się liczy, kto wygrywa i dopisuje punkty. My nigdy nie tłumaczyliśmy się hasłami o braku ogrania, byciem beniaminkiem, łapaniem doświadczenia. Nie chcemy łagodniej patrzeć na porażki - dodaje Piotr Tworek.

Trener Warty Poznań nie chciał wprost odpowiedzieć, czy to jego zespół czy rywal ma silniejszą kadrę. - Czy gramy w Podbeskidziem, czy za chwilę z kimś innym, to patrzymy na ustawienie przeciwnika, umiejętności, na jego dobre strony i szukamy dziur, by je wykorzystać. Nie wiem, czy kadrowo jesteśmy lepsi czy gorsi, liczy się wynik - przekonuje Piotr Tworek.

Trener uważa, że zarówno Warta, jak i Podbeskidzie, od czasu jesiennego meczu, przeszły pozytywną przemianę. - Podbeskidzie przeszło przeobrażenie, już inaczej gra w piłkę, ale my też się zmieniliśmy. Rywalizacja w naszym zespole jest dziś ogromna, nawet by załapać się do 20-tki, do gierki dziesięciu na dziesięciu trzeba pokazać swoją przydatność do zespołu - mówi Piotr Tworek.

Warta Poznań - Podbeskidzie Bielsko-Biała o wczesnej godzinie

Mecz Warta Poznań - Podbeskidzie Bielsko-Biała będzie jednym z trzech niedzielnych meczów PKO Ekstraklasa. Rozpocznie się o godz. 12.30. Czy wczesna pora wymusza zmiany w przygotowaniach do gry? - Najważniejsza jest regeneracja po ostatnim treningu. Pora meczu? Trzeba wyjść, grać, przeorać boisko w Grodzisku i zrobić wszystko, by cieszyć się ze zwycięstwa. Jak będzie trzeba grać o dziesiątej, też zagramy - przekonuje trener Warty Poznań Piotr Tworek.

Bartosz Nosal