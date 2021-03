W niedzielę w Grodzisku Wlkp. starcie dwóch beniaminków, które może wiele wyjaśnić w kwestii walki o utrzymanie się w PKO Ekstraklasie. Jeśli Warta Poznań ogra Podbeskidzie Bielsko-Biała, będzie miała aż 11 punktów przewagi nad tą drużyną i spokojnie może czekać na koniec sezonu. Jeśli wygrają "Górale", sytuacja w dolnej części tabeli jeszcze bardziej się zagmatwana.

Mecz Warta Poznań - Podbeskidzie Bielsko-Biała odbędzie się w niedzielę o godz. 12.30 i będzie niezwykle istotny dla obu zespołów. Dla Podbeskidzia to w ogóle sądny tydzień, bo przecież w poniedziałek ta drużyna rozgrywała inne bardzo istotne spotkanie z beniaminkiem - przegrała ze Stalą w Mielcu 1-2. To zaś spowodowało, że na dziewięć kolejek przed końcem sezonu Podbeskidzie jest ostatnie.

Kapitan Warty Bartosz Kieliba wypadł do końca sezonu

Warta Poznań ma zaś spory komfort i nie zmienia tego ostatnia przegrana 2-3 z Legią w Warszawie. Przy Łazienkowskiej drużyna trenera Piotra Tworka wystąpiła mocno osłabiona, bo z różnych powodów nie mogli wystąpić: Bartosz Kieliba, Łukasz Trałka, Michał Kopczyński i Michał Jakóbowski. Mimo to poznaniacy potrafili stawić opór mistrzowi Polski i liderowi rozgrywek. Teraz trener Piotr Tworek będzie miał do dyspozycji już trzech ostatnich, co powinno spowodować wzmocnienie środkowej strefy, a także lewego skrzydła. Wykluczony jest tylko występ Bartosza Kieliby - kapitan Warty po zabiegu medycznym w tym sezonie już nie zagra. Na razie ma godnych zastępców, bo do gry Aleksa Ławniczaka czy Robarta Ivanova trudno się przyczepić.

Kto partnerem Łukasza Trałki w pomocy Warty Poznań?

Łukasz Trałka wraca do gry po jednomeczowej pauzie spowodowanej czterema żółtymi kartkami. Jego partnerem na środku pomocy będzie albo Mateusz Kupczak, który dobrze zagrał w Warszawie (i został wybrany do Jedenastki Kolejki przez Ekstraklasę!), albo Michał Kopczyński. Ten drugi pauzował od spotkania z Lechem, gdy pod koniec pierwszej połowy doznał urazu, ale wcześniej wygrał z Kupczakiem rywalizację o miejsce w składzie. W zeszłym tygodniu Michał Kopczyński wrócił do zajęć indywidualnych, teraz może już ćwiczyć z resztą zespołu. - Przeszedł badanie, które wykazało całkowity zrost - mówi fizjoterapeuta Warty Bartłomiej Smuniewski.

Rywalizację na skrzydle wzmocni nie tylko powrót Michała Jakóbowskiego, ale także Mario Rodrigueza. Hiszpan w listopadzie zerwał więzadła w stawie skokowym, ale też trenuje już z zespołem.

Mecz Warty z Podbeskidziem w niedzielę o godz. 12.30 w Grodzisku Wlkp. Faworytem będzie Warta, a Podbeskidzie jako jedyne w Ekstraklasie nie wygrało żadnego meczu na wyjeździe.

Andrzej Grupa

Zdjęcie Mateusz Kuzimski przedziera się przez obronę rywala w meczu Warty Poznań z Podbeskidziem Bielsko-Biała / Krzysztof Dzierzawa / Pressfocus / Newspix