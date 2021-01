Warta Poznań. Piotr Tworek: Mam wreszcie niesamowity komfort

Trener piłkarzy Warty Poznań Piotr Tworek przed sobotnim spotkaniem z Cracovią nie ukrywa, że w kontekście ustalania składu ma niesamowity komfort i pozytywny ból głowy. "Jest ogromna rywalizacja, a to tylko podnosi jakość drużyny" - powiedział szkoleniowiec.

Jesienią warciarze często borykali się z kłopotami kadrowymi. W listopadowym meczu przeciwko Wiśle Kraków na ławce rezerwowych beniaminka usiedli dwaj bramkarze oraz dwóch młodzieżowców, ale ostatecznie Tworek nie dokonał żadnej zmiany. Te problemy wydają się być już za poznaniakami. Szkoleniowiec "zielonych" przyznał, że teraz ma wręcz odwrotną sytuację.

"Zawodnicy w ostatnim mikrocyklu mocno walczą o dwudziestkę meczową i podstawowy skład, co mnie bardzo cieszy. Mam duży ból głowy przed sobotnią odprawą i meczem. To jest niesamowity komfort dla trenerów, mając w treningu tylu zdrowych zawodników, którzy mają też świadomość celów, jakie postawiliśmy przed nimi" - mówił z optymizmem Tworek podczas konferencji prasowej.

Do drużyny wróciła spora grupa kontuzjowanych zawodników, m.in. Mateusz Kupczak, Michał Kopczyński czy Mariusz Rybicki.

"Jest ogromna rywalizacja, a to podnosi jakość drużyny, ale też jakość indywidualną. Każdy piłkarz musi być skupiony i skoncentrowany nad tym co robi, by nie stać się zawodnikiem drugiego wyboru" - dodał opiekun beniaminka.

Do Grodziska Wielkopolskiego, gdzie Warta rozgrywa swoje mecze w roli gospodarza, przyjedzie Cracovia.

"Spodziewam się wysokiego pressingu ze strony rywala. Przeanalizowaliśmy grę Cracovii w meczu z GKS Katowice, meczów z Termaliką Nieciecza i Żyliną nie mieliśmy możliwości obejrzeć, bowiem nie były transmitowane. Cracovia agresywnie atakuje w bocznych sektorach. Wiemy, że jest to zespół o dobrych parametrach fizycznych, więc czeka nas ciężka praca w powietrzu, rywale zdobywają sporo bramek po dośrodkowaniach. Tacy piłkarze jak Pelle van Amersfoort, Michal Siplak, Sergiu Hanca czy Rivaldinho to są też zawodnicy o dużych umiejętnościach indywidualnych" - ocenił krakowski zespół Tworek.

Poznański klub w przerwie zimowej pozyskał czterech nowych zawodników; Tworek liczy przede wszystkim na Mateusza Sopoćkę (przyszedł z Lechii Gdańsk) i Macieja Żurawskiego (wypożyczony z Pogoni Szczecin).

"Maciej i Mateusz mają za sobą występy w ekstraklasie, na pewno będą dużym wzmocnieniem środka pomocy. Maciej może grać też na skrzydle" - zaznaczył trener, który nie wyklucza kolejnych wzmocnień.

"Moim życzeniem jest, żebyśmy zrealizowali jeszcze dwa transfery, ale będziemy zadowoleni, jak się uda choć jeden. Jesteśmy mocno zainteresowani pozyskaniem napastnika" - podkreślił Tworek.

Mecz Warty z Cracovią rozegrany zostanie w sobotę o godz. 15.