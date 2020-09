Były piłkarz reprezentacji Finlandii, grający ostatnio w Honka Espoo obrońca Robert Ivanov podpisał dwuletni kontrakt z Wartą Poznań - poinformował we wtorek klub. To pierwszy obcokrajowiec w kadrze beniaminka ekstraklasy.

Ivanov jeszcze niedawno grał w Honce w 1. rundzie eliminacji Ligi Europy. Finowie przegrali z duńskim AGF Aarhus 2-5, a piłkarz zdecydował opuścić szeregi swojej drużyny, w której występował przez trzy i pół roku.

"Bardzo cieszymy się z faktu, iż Robert zdecydował się na transfer do Warty Poznań. Nad tym ruchem pracowaliśmy już od kilku miesięcy, a rozmowy przyspieszyły po naszym awansie do ekstraklasy i spotkaniu z Robertem oraz przedstawicielami klubu FC Honka w Helsinkach. Robert to wysoki środkowy obrońca, który ma wzmocnić rywalizację na tej pozycji w Warcie" - powiedział dyrektor sportowy Warty Robert Graf cytowany przez oficjalną stronę klubową.



25-letni zawodnik jest wychowankiem HJK West 06, potem grał także w klubach Pallokerho-35, Laajasalon Palloseura, FC Myllypuro i FC Viikingit, z którego trafił w 2016 roku do FC Honka. W fińskiej ekstraklasie rozegrał 69 spotkań i zdobył w nich 5 bramek. W styczniu 2019 roku zadebiutował w reprezentacji Finlandii i zaliczył w niej dwa występy - w towarzyskich meczach przeciwko Szwecji i Estonii.



"Bardzo się ucieszyłem z propozycji, bo polska ekstraklasa ma dobrą opinię w Finlandii i gra tutaj jest dla mnie dobrą opcją. Po spotkaniu z Robertem Grafem w Helsinkach i naszej dłuższej rozmowie byłem przekonany o tym, że chcę przyjść do Warty. Zacząłem interesować się klubem, śledzić informacje, wyniki i bardzo się cieszę, że jestem już w Poznaniu" - podkreślił Ivanov.



Ivanov to ósmy nowy zawodnik pozyskany przez beniaminka w letnim okienku transferowym. Wcześniej do drużyny dołączyli: bramkarz Daniel Bielica, obrońcy Jan Grzesik i Mateusz Spychała, pomocnicy Mateusz Czyżycki, Konrad Handzlik i Michał Kopczyński oraz napastnik Mateusz Kuzimski.



"Zieloni" na inaugurację nowego sezonu doznali dwóch porażek, u siebie z Lechią Gdańsk (0-1) i na wyjeździe z Zagłębiem Lubin (0-1).

