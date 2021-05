Makana Baku odchodzi, a Łukasz Trałka zostanie w Warcie Poznań na kolejny sezon PKO Ekstraklasy. - Klauzula wykupu Makany Baku jest tak wysoka, że nie stać nas na nią - powiedział dyrektor sportowy Warty Robert Graf w "Fanklub Studio", programie poznańskiej telewizji WTK.

Warta Poznań to rewelacja zakończonego sezonu PKO Ekstraklasy. Beniaminek zajął piąte miejsce, a bardzo przyczynili się do tego Łukasz Trałka i Makana Baku. Obaj mieli zresztą udział w zdobyciu zwycięskiej bramki w ostatnim meczu z Cracovią - Łukasz Trałka zaliczył wspaniałą asystę, a Makana Baku mocno i precyzyjnie strzelił z woleja.





Makana Baku odchodzi z Warty Poznań

Makana Baku na rundę wiosenną był tylko wypożyczony z Holstein Kiel. Kluby nie podały publicznie kwoty wykupienia go z klubu 2. Bundesligi, ale było wiadomo, że nie jest niska, zwłaszcza jak na warunki Warty. W ostatnim czasie w mediach zaczęła krążyć suma ok. 1 mln euro. Dyrektor sportowy Warty Robert Graf, w programie "Fanklub Studio", do samej kwoty się nie odniósł, ale poinformował, że dla poznańskiego klubu jest ona za wysoka.



- Klauzula wykupu jest tak wysoka, że po prostu nie stać nas na nią. Mamy masę innych rzeczy do zrobienia w klubie, pewnie by to było skrajnie nieodpowiedzialne, gdybyśmy takie pieniądze w budżecie na niego chcieli znaleźć. Przychodził do nas na pół roku, miał dać jakość sportową, to się stało. Na dzisiaj Makana wraca do Holstein Kiel, to klub, który jest bardzo blisko awansu do 1. Bundesligi. Jak się potoczą losy Makany, tego nawet on sam do końca nie wie - mówił dyrektor Robert Graf. Dopytywany przez prowadzącego program Mateusza Kuźniewskiego, czy Warta rozpatrywała scenariusz, by za Baku zapłacić, a potem go od razu sprzedać, dyrektor Robert Graf odpowiedział: - Trzeba byłoby mieć chętnego, który by zapewnił odrobinę większe pieniądze niż te, które my musimy wyłożyć. Na dzisiaj takich ofert nie ma.



Makana Baku w PKO Ekstraklasie zagrał w 13 meczach i zdobył sześć goli. - Wiedzieliśmy, że Makana to będzie dynamit, że jest bardzo szybki, dobry w pojedynkach, tego się spodziewaliśmy. Ale w styczniu pewnie bym nie zadeklarował takich liczb, jakie osiągnął - przyznał dyrektor Robert Graf.

Łukasz Trałka zostaje w Warcie Poznań

Łukasz Trałka, dla którego spotkanie z Cracovią było meczem nr 400 w Ekstraklasie, będzie grał w Warcie Poznań w kolejnym sezonie. - Łukasz Trałka będzie miał w Ekstraklasie więcej meczów niż 400, tyle mogę powiedzieć. Trzeba było go namawiać zdecydowanie krócej niż rok temu. Wybitnie udany sezon w wykonaniu Łukasza, ciągle daje nam bardzo wysoki poziom sportowy w drużynie, ale jego wartość jest nieoceniona też poza boiskiem. Łukasz ma jeszcze ochotę powalczyć w Warcie Poznań - opowiadał dyrektor Robert Graf w telewizji WTK.



Dyrektor sportowy Warty Poznań potwierdził też to, co było wiadomo już wcześniej: Maciej Żurawski po zakończeniu wypożyczenia wraca do Pogoni Szczecin. - Maciej Żurawski zaczyna z Pogonią przygotowania do sezonu, a jak dalej potoczy się jego przygoda w Szczecinie, zobaczymy. Jeśli będzie możliwość dalszego wypożyczenia tego piłkarza, to z niej skorzystamy. Pełną listę piłkarzy, którzy odejdą z Warty, ogłosimy pewnie w tym tygodniu - dodaje dyrektor sportowy Warty Poznań Robert Graf.







